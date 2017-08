Milan Vader beleeft matige generale voor World Championships

Milan Vader beleeft matige generale voor World Championships (foto: Omroep Zeeland)

In het Italiaanse Val di Sole speelde Vader geen rol van betekenis bij de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen, op zijn Instagram sprak hij van een 'off-day'. Hij eindigde op de 28e plaats, op 3 minuten en 54 seconden van de Italiaan Nadir Colledani. Voor Vader was het de laatste koers voor de World Championships in Queensland, Australië, die tussen 5 en 10 september plaatsvinden.

Bij het WK rijdt Milan Vader mee bij de beloften, vorig jaar werd hij in Tsjechië 8e in die leeftijdscategorie. Ook de in Zierikzee geboren Anne Terpstra (elite vrouwen) en Mick van Dijke (Colijnsplaat, junioren) zijn door bondscoach De Knegt geselecteerd voor het wereldkampioenschap.