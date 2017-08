De tijd van ridders herleeft weer even in Hulst

Kampement

Tijdens de Vestingdagen werden historische veldslagen nagebootst en was het dagelijks leven in een middeleeuws kampement te zien. Dit jaar traden ook de Hellebaardiers van het middeleeuws genootschap Via Nobilis aan en was er voor de kinderen een middeleeuws pageparcours.

Ruben van Maren gaf meerdere roofvogelshows en Jongerentoneel Showtime voerde een middeleeuws stuk op. Verder waren er dansgroepen, middeleeuwse muziek en straattheater.