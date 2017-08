Van 't Westende treft Boboev op WK judo

Sam van 't Westende moet het opnemen tegen de Oezbeek Giyosjon Boboev op het WK judo in Boedapest. De 26-jarige judoka uit Vlissingen staat momenteel achttiende op de wereldranglijst in de categorie -73 kg. Boboev is echter de nummer negen van de wereld.

Boboev versloeg Van 't Westende eerder dit jaar in Tbilisi Van 't Westende trof Boboev eerder dit jaar al in de kwartfinale van de Grand Prix van Tbilisi. Destijds won de Oezbeek overtuigend de wedstrijd met een Ippon. Boboev zou daarna ook het toernooi winnen. Van 't Westende en Boboev zijn beiden vrijgeloot in de eerste ronde. Ze spelen daarom meteen in de tweede ronde van het WK tegen elkaar. De partij vindt woensdag plaats. De winnaar van de partij treft in de derde ronde Behruzi Khojazoda, Lukas Reiter of Murat Bektas. Die drie staan lager op de wereldranglijst dan Van 't Westende. Eerder dit jaar werd Van 't Westende in de eerste ronde van het EK uitgeschakeld.