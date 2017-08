Zeeland wordt wakker: Nieuw schooljaar, Vestingdagen en picknick

(foto: Veilig Verkeer Nederland)

Weer naar school

Voor de ongeveer 32.000 Zeeuwse basisschoolleerlingen is de zomervakantie voorbij. Uit onderzoek blijkt dat Zeeuwse scholieren gemiddeld verder van school dan in de rest van Nederland. Dat komt doordat Zeeland meer kleine dorpen kent en minder steden. Toch gaan de meeste scholieren op de fiets naar school.

Lees ook:

Riddergevecht bij Vestingdagen in Hulst (foto: Omroep Zeeland)

Middeleeuwen herleven

Bezoekers van de Hulster Vestingdagen waanden zichzelf gisteren weer in de Middeleeuwen. De tijden van weleer kwamen weer even tot leven dit weekend in Hulst, tijdens de Hulster Vestingdagen. Met muziek, ambachten en riddergevechten.

Lees ook:

Veerse Meer Surveillance op pad (foto: Omroep Zeeland)

Verlichting

Controleurs in het Veerse Meer waarschuwen voor het toenemende aantal bootjes wat in het donker zonder verlichting vaart. Het Veerse Meer-Surveillanceteam hield de afgelopen zomer dag en nacht een oogje in het zeil. De controleurs merken dat er steeds minder illegaal gekampeerd wordt en er zijn ook minder kampvuurtjes. Maar de controleurs zijn geschrokken van de hoeveelheid mensen die er zonder licht varen.

Lees ook:

Voor de achtste keer alweer: Nazomerpicknick op Abdijplein (foto: Omroep Zeeland)

Massale picknick

Het Abdijplein in Middelburg stond gistermiddag vól met tafels, met daarop quiches, zalmpasta, mossels, stokbrood, olijven, worsten en salades. En de bubbels vloeiden rijkelijk. Ruim 1300 mensen schoven aan aan zo'n tweehonderd lange tafels. Deze massale picknick is onderdeel van het jaarlijkse Zeeland Nazomerfestival.

Lees ook:

Weerspiegeling van koeien in het water bij Middelburg, met Lange Jan op de achtergrond (foto: Anneke van den Dries, uit Oost-Souburg)

Het weer

Vanochtend vroeg kan er lokaal een mistbank ontstaan. Als de mist opgetrokken is, schijnt de zon volop. Het wordt vanmiddag 25 graden aan zee en 28 graden in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen.