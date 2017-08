Zeeuwse basisschoolleerlingen wonen het verst van school af

Het ministerie van Onderwijs heeft dat op basis van postcodes berekend. Zeeuwse scholieren wonen gemiddeld hemelsbreed 952 meter bij hun school vandaan. Dat is bijna honderd meter meer dan kinderen buiten onze provincie moeten reizen. En ook: reformatorische leerlingen moeten het verst fietsen naar de basisschool.

9 kilometer reizen naar school

Zo wonen leerlingen van de Dr. C. Steenblokschool in Goes gemiddeld 8,7 kilometer van hun school vandaan. Die school is daarmee nummer 1 van Zeeland. Die afstand is berekend op basis van het midden van de postcode van hun huisadres en van de postcode waar de school staat. Bedenk daarbij dat fietsen langs een rechte lijn meestal niet kan, dus in werkelijkheid fietsen deze kinderen gemiddeld beduidend verder dan 9 kilometer.

Op de tweede plaats staat de eveneens reformatorische Ds. L. Aangeenbrugschool in Terneuzen. Omdat in het speciale onderwijs sowieso vaker schoolvervoer wordt ingezet is onderstaande toplijst alleen gebaseerd op het gewone basisonderwijs.

Top 15

Nr School Plaats Denominatie Kilometer 1 Dr. C. Steenblokschool Goes Reformatorisch 8.7 2 Ds D L Aangeenbrugschoo Terneuzen Reformatorisch 4.6 3 Vrije School Zeeland Middelburg Antroposofisch 3.9 4 OBS De Tweemaster Goes Openbaar 3.8 5 Obs de Linden Nisse Openbaar 3.6 6 Rehobothschool Stavenisse Reformatorisch 3.3 7 Basisschool 't Vogelnest Hengstdijk Rooms-Katholiek 3.1 8 P Immens Basisschool Middelburg Reformatorisch 3.1 9 GBS De Sterrenpracht Axel Gereformeerd vrijgemaakt 3.0 10 BS De Eendracht Hansweert Openbaar 3.0 11 OBS Binnen de Veste Zierikzee Openbaar 2.9 12 Johannes Calvijn-School Wolphaartsdijk Reformatorisch 2.9 13 Geref Bs De Wingerd Goes Gereformeerd vrijgemaakt 2.8 14 Europaschool Zuidzande Openbaar 2.7 15 De Twijn Terneuzen Openbaar 2.4

De meeste kinderen gaan op de fiets naar school (foto: Omroep Zeeland)

Steeds verder fietsen

De scholen die bovenaan staan, zijn allemaal bijzondere scholen en hebben daardoor een streekfunctie. Ouders en kinderen kiezen heel bewust voor een dergelijke school en hebben het er voor over verder te reizen. Het is overigens wel zo dat sommige van die scholen eigen busvervoer hebben.

De kans is overigens groot dat Zeeuwse kinderen steeds verder naar school moeten fietsen. Door krimp heeft Zeeland te maken met sluiting van kleine dorpsscholen. Dat betekent dat verkeersveiligheid van woon-schoolverkeer steeds urgenter wordt.

De campagne 'De scholen zijn weer begonnen' moet automobilisten extra waakzaam maken (foto: Veilig Verkeer Nederland)

Risico

Op veel plekken in de provincie hangen op dit moment spandoeken met tekst 'De scholen zijn weer begonnen'. Voornaamste doel is automobilisten er op te attenderen extra rekening te houden met kinderen die weer naar school gaan. Volgens Veilig Verkeer Nederland is in de weken na de zomervakantie het risico op een ernstig ongeluk bij kinderen bijna twee keer zo groot als in de rest van het jaar.