Auto-inbrekers aangehouden na achtervolging

Agenten hebben vannacht na een korte achtervolging een vier auto-inbrekers opgepakt bij Zierikzee. Een ooggetuige had de politie gebeld dat er in een auto ingebroken werd op de Mastgatstraat. Toen de politie uitrukte, kregen zij te horen dat de verdachten in een auto waren weggereden.

De politie heeft vannacht een aantal auto-inbrekers aangehouden bij Zierikzee (foto: Politie) Niet lang daarna zagen de agenten uit Zierikzee een auto die aan het signalement voldeed op de Nieuwe Koolweg. Toen agenten de auto wilden controleren, ging de auto er op hoge snelheid vandoor. Twee politiewagens gingen achter de auto aan. Bij de achtervolging werden snelheden van meer dan 180 kilometer per uur gehaald. De twee politieauto's wisten de vluchtende auto uiteindelijk klem te rijden en de vier inzittenden werden aangehouden. Het gaat om twee mannen uit Melissant (25 en 44), een man uit Tiel (48) en een vrouw uit Rotterdam (30). De auto is in beslag genomen.