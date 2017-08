'Tentoonstelling bestond uit illegale lijken'

Het is onduidelijk waar de lichamen die gebruikt worden in de tentoonstelling Real Human Bodies vandaan komen, meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens de organisatie komen de lichamen van een bedrijf uit Amerika, maar dat bedrijf ontkent dat. De expositie was afgelopen zomer te bewonderen in Vlissingen.

'Tentoonstelling Real Human Bodies bestond uit illegale lijken' (foto: Omroep Zeeland) Primetime Exhibition Las Vegas, de organisator van de tentoonstelling, zegt dat de lichamen die gebruikt zijn van Amerikanen zijn die hun lichaam ter beschikking hebben gesteld van de wetenschap. Maar het bedrijf dat de lichamen heeft uitgeleend - American Plastification Company - ontkent tegen het Eindhovens Dagblad iets met de tentoonstelling te maken te hebben. Illegaal doorverkocht Daniel Corcoran, directeur van American Pastification Company, denkt zelfs dat de lichamen illegaal zijn verkocht. Corcoran zegt dat hij reden om aan te nemen dat de lichamen afkomstig zijn van Chinezen die op straat zijn gestorven en wier lijken door de Chinese overheid zijn opgepikt en zijn doorverkocht.