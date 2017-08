Cliënten van twee zorgverzekeraars niet meer welkom bij Emergis

Bestuurder Paul de Schipper van Emergis (foto: Omroep Zeeland)

Alle zorgverzekeraars kopen jaarlijks voor een bepaald bedrag zorg in. In dit geval hebben een aantal verzekeraars te weinig ingekocht, maar patiënten blijven komen. Dat betekent dat Emergis de kosten voor de behandelingen nu uit eigen zak betaalt. "Je kunt even interen als instelling. Maar op een gegeven moment houdt het op", vertelt De Schipper.

Zware cliënten

De zorgverzekeraars kopen aan het begin van het jaar zorg in voor een aantal cliënten, vaak op basis van hoe veel mensen er vorig jaar behandeld zijn. Dat is ook niet het probleem volgens Emergis. "We hebben niet meer cliënten gekregen. Maar veel cliënten hebben meer zorg nodig en kosten dus meer", legt De Schipper uit. Het gaat dan om een groep van 270 zware cliënten die een groot deel van het geld van Emergis opmaakt.

Twee weken geleden gaf de bestuurder nog bij Omroep Zeeland voor iedereen de deur open te houden. Maar als de zorgverzekeraars niet over de brug komen, dan blijft de deur voor 400 tot 500 cliënten dit jaar toch dicht bij de geestelijke gezondheidsinstelling.

Uitwijken naar andere instellingen

Ze moeten dan uitwijken naar instellingen in Rotterdam of Breda. De Schipper vindt dat belachelijk: "Zorgverzekeraars zijn verplicht om zorg te leveren. Als ze doorverwijzen naar een andere instelling dan doen ze dat ook. Maar het is toch raar dat als je je verzekering betaalt, je geen zorg in de buurt kan krijgen terwijl die er wel is", vindt De Schipper.

