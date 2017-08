Zanger Keaton toont andere kant in Little Symphonies

Little Symphonies - Early Train Home

Heftig

Aanleiding voor het project is een persoonlijk heftig jaar dat Maxim achter de rug heeft. Hij verloor zijn moeder en verhuisde uit Zeeland naar Breda. Om deze gebeurtenissen te verwerken schreef hij sfeervolle en nostalgische liedjes. Inspiratie vond hij bij artiesten als Bon Iver, Wilco en Agnes Obel.

De twee spelen alle instrumenten zelf en produceren de muziek in hun eigen studio in Breda. De titel van het conceptalbum wordt We Used To Be Immortal. De eerste single met videoclip Early Train Home is vrijdag verschenen. Het gaat over iemand die door omstandigheden gedwongen wordt moeilijke keuzes te maken.

Heel anders

Met de muziek van Little Symphonies laat Maxim Ventulé een heel andere kant van zichzelf zien. "Het is heel anders, omdat Keaton echt een rockband is. Dit zijn echt meer luisterliedjes. Persoonlijk vind ik dat heel tof omdat ik in m'n eigen tijd ook vaak naar wat rustigere muziek luister. Het past daar wat meer in."