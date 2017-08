De Bat succesvol in Breskens Sailing Weekend

Breskens Sailing Weekend (foto: Ineke Ista)

De Bat was de enige Zeeuwse winnaar tijdens Breskens Sailing. Hij was ook de sterkste in de ORC Klasse 1 met dezelfde boot Bateleur.

Breskens Sailing 2017

klasse winnaar boot IRC Klasse 1 Marco de Bat (Terneuzen) Bateleur IRC Klasse 2 Peter de Ridder (Gorkum) Checkmate IRC Klasse 3 Alain Rousseau (Adinkerke) Picsou ORC Klasse 1 Marco de Bat (Terneuzen) Bateleur ORC Klasse 2 Peter de Ridder (Gorkum) Checkmate ORC Klasse 3 en 4 Kees Keetels (Teteringen) CSI Rakker

