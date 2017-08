Kijk het Zeeland Nazomerfestival bij Omroep Zeeland

De Oesterdam, het decor van de voorstelling 'Hiroshima mon amour' (foto: Omroep Zeeland )

Vorige week dinsdag ging het Zeeland Nazomerfestival van start met de première van 'Uit de tijd vallen' in het Industrieel Museum in Sas van Gent. Ook de Oesterdam op Tholen, de schouwburg en de Nieuwe Kerk in Middelburg vormen het decor voor verschillende theatervoorstellingen. Op het Abdijplein in Middelburg staan iedere dag muzikale optredens gepland van artiesten als Isabel Provoost, Diggy Dex, The Brahms, Di-rect en Remy van Kesteren.

Iedere dag rond 17.15 uur op tv

Dit en meer zie je allemaal terug in het speciale tv-programma over het Zeeland Nazomerfestival, tot en met vrijdag iedere werkdag rond 17.15 uur na Zeeland Nu.

Ook via radio, de website en de Facebookpagina Uit in Zeeland houdt de omroep je het hele festival op de hoogte met nieuws, recensies van de voorstellingen en interviews met acteurs en artiesten.

