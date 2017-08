'Niets mis met onze lijken'

Lees ook:

Corcoran Laboratories zou de lichamen geleverd hebben, maar in het bedrijf ontkende dat in de krant. Het Eindhovens Dagblad citeert de directeur van Corcoran die zegt niets van de expositie af te weten en er zeker geen lichamen aan te leveren. Eddy Mareco zegt dat het logisch is dat Corcoran niet van hem of de expositie gehoord te heeft, omdat hij weer met een tussenbedrijf in Duitsland zaken doet. Hij zegt dat er certificaten horen bij alle onderdelen van de expositie.

Andere redenen

Mareco vermoedt dat er andere redenen spelen waarom de expositie in een kwaad daglicht wordt gesteld: "Het komt uit dezelfde hoek als degenen die geprotesteerd hebben tegen wilde dieren in het circus, en daarmee het circus kapot gemaakt hebben. Nu hebben ze een nieuwe reden om zich te laten horen". Mareco was vroeger verbonden met diverse circussen.

Dode lichamen. Luguber of interessant? (foto: Omroep Zeeland)

De expositie was vorige maand te zin in het Arsenaal Theater in Vlissingen. Bart Stinenbosch van het Arsenaal Theater in Vlissingen kijkt op van de commotie. Niemand van de duizenden bezoekers heeft volgens hem vraagtekens gezet bij de herkomst van de lichamen. Er was geen vergunning nodig voor het organiseren van de expo en er was daarom ook geen enkele reden om te vragen naar certificaten.