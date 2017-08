Dit kan Lesley Kerkhove verdienen bij de US Open

Lesley Kerkhove wint in Kuala Lumpur voor het eerst een WTA wedstrijd (foto: Omroep Zeeland)

Bij de Grand Slam toernooien (de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open) is naast veel punten voor de wereldranglijst ontzettend veel geld te verdienen. Als Kerkhove onverhoopt verliest van Cirstea gaat ze toch met 50.000 dollar naar huis. Dat is ruim 42 duizend euro. Alle 64 vrouwen (en mannen) die in de eerste ronde van het toernooi in New York verliezen krijgen dat bedrag. Als Kerkhove van Cirstea weet te winnen schiet ze door naar een prijzengeld van 86.000 dollar, zo'n 73 duizend euro.

Prijzengeld US Open 2017

Ronde Bedrag in dollars 1e ronde 50.000 2e ronde 86.000 3e ronde 144.000 4e ronde 253.625 kwartfinale 470.000 halve finale 920.000 finalist 1.825.000 winnaar 3.700.000

Kerkhove moest drie voorrondes winnen in New York om het hoofdtoernooi te bereiken. Het is zaak om in de komende jaren structureel toegelaten te worden tot de Grand Slam toernooien en zo de hoge bedragen die bij de grootste mondiale toernooien horen vier keer per jaar op te strijken. Daarvoor zal Kerkhove rond de honderste plaats op de wereldranglijst moeten komen. Ze staat nu 171e, maar zal door haar prestatie op de US Open gaan stijgen.

Hoogste bedrag

Het geld dat Kerkhove bij de US Open gaat winnen is veruit het hoogste bedrag dat ze ooit bij een toernooi verdiende. Volgens de website van de WTA (Women's Tennis Association) is het totaal bedrag dat de Schouwse tennisster tot nu toe bij elkaar sloeg in haar carrière $239.783. Bij het bereiken van de vierde ronde in New York zou ze dat bedrag dus in één klap meer dan verdubbelen.

Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures)

Op papier is de kans dat Kerkhove de tweede ronde bij de US Open haalt niet groot. Cirstea is de nummer 54 van de wereld, stond in 2013 nog 21e en won dit jaar op Wimbledon van Kiki Bertens, de beste Nederlandse tennisster van dit moment. Toch zal Kerkhove met vertrouwen de baan op gaan. Door drie keer te winnen in het kwalificatietoernooi heeft ze laten zien dat ze in vorm is en Cirstea verloor haar laatste twee wedstrijden. De enige onderlinge ontmoeting werd vorig jaar in Versmold gespeeld. Op het gravel werd het 7-6 6-3 voor de Roemeense.