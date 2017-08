Tolhoek wil in Vuelta meedoen om dagzege

Antwan Tolhoek (foto: Orange Pictures)

Voor Tolhoek begon de Ronde van Spanje met een spectaculaire val in de ploegentijdrit in Nimes. Zijn verwondingen zijn zo goed als geheeld, maar de renner van LottoNL-Jumbo heeft nog wel last van zijn schouder. "Ik zal er nog wel een tijdje last van blijven houden."



Tolhoek vindt dat hij boven verwachting presteert. "De laatste dagen gaat het heel goed. Ik ga lang met de besten mee naar boven." Gisteren eindigde hij op de 23e plaats, zijn beste prestatie tot nu toe.



De rest van de Vuelta (die duurt tot en met zondag 10 september) hoopt Tolhoek zich nog meer te kunnen laten zien. "De vorm is er en ik hoop dat ik een keer mee kan doen om de overwinning. Een paar groepen hebben al een keer een kans gekregen. Als ik die kans krijg, pak ik hem."

De posities van Antwan Tolhoek in het klassement van de Vuelta 2017. Ga met de muis over de punten voor de details.