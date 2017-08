Van den Driest naar Achilles Veen

Adreano van den Driest gaat voetballen voor Achilles Veen (foto: ANP)

Van den Driest speelde in de jeugd van Zeelandia Middelburg, JVOZ en NAC Breda. Daarna kwam hij nog uit voor FC Eindhoven, waarna hij over de hele wereld trok om te voetballen. Hij beoefende de sport onder meer in Angola, Bulgarije, Letland en Portugal. Zijn laatste avontuur, op Cyprus, begon in januari 2007. Met Enad Polis Chrysochous degradeerde Van den Driest naar het derde niveau.

Achilles Veen zit in de competitie bij Hoek en eindigde vorig jaar als vierde in de hoofdklasse.