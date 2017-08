Snellere borstkankerzorg ADRZ: diagnose binnen drie dagen

Vlissingen

Snelheid in de diagnose en behandeling was alleen door het ziekenhuis te organiseren door concentratie. En daarom kiest het ziekenhuis voor één locatie: Vlissingen. Eerder waren er nog plannen voor borstkankerzorg op twee locaties: Goes en Vlissingen. Maar dat bleek te ingewikkeld. Er zijn veel specialisten nodig bij het stellen van diagnoses en het opstellen van een behandelplan.

In Vlissingen wordt momenteel een aparte gang ingericht, waar de borstkankerchirurg, de mammacare-verpleegkundige en de verpleegkundig specialist kamers hebben naast elkaar. De ruimtes waar radiologische foto's en echo's worden gemaakt, liggen straks aan de overkant. Patiënten met een vermoeden van borstkanker krijgen op één dag alle onderzoeken en afspraken op dezelfde gang.

Nieuw borstkankercentrum moet sneller diagnose stellen (foto: Omroep Zeeland)

Is er een vermoeden van borstkanker? Dan gaat het nu zo in Vlissingen:

- Binnen twee dagen is er een afspraak met een specialist of een gespecialiseerd verpleegkundige en een foto.

- Is de foto goed, dan krijg je meteen het goede nieuws te horen. Er is geen verdere behandeling nodig.

- Is de foto verdacht, dan krijg je dezelfde dag nog een punctie.

- De uitslag wordt in een team van specialisten besproken.

- Binnen vijf dagen ligt er een behandelplan.

- Elke patiënt krijgt een vaste verpleegkundige als aanspreekpunt.

Zeeuwse aanpak borstkanker

De twee Zeeuwse ziekenhuizen werken samen in de borstkankerzorg in Zeeland. Ook ziekenhuis ZorgSaam heeft een mammapoli. De twee afdelingen in Vlissingen en Terneuzen werken nauw samen onder de noemer Borstkankercentrum Zeeland. De protocollen zijn op elkaar afgestemd en specialisten werken samen.

Twee keer per week worden alle nieuwe patiënten besproken. Dan zitten de borstkankeroncologen, de plastisch chirurgen, de patholoog en de specialistisch verpleegkundige bij elkaar. Soms schuift ook een gynaecoloog of een genetisch specialist aan. In dit overleg wordt gezamenlijk de beste aanpak besproken.

Lees ook:

Borstkanker komt veel voor bij vrouwen. Eén op de zes vrouwen krijgt het in haar leven. Ook komt het sporadisch voor bij mannen. Ziekenhuis ADRZ behandelt 225 nieuwe borstkankerpatiënten per jaar.