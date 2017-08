Margreet de Haan wint titel boekverkoper van het jaar

Margreet de Haan is boekverkoper van het jaar (foto: Stichting Elspeet)

Voordat de winnaar bekend werd gemaakt, moesten alle genomineerden op het podium komen om, met de woorden van Margreet de Haan te spreken, overladen te worden met complimenten. Vervolgens werd de winnaar bekendgemaakt.

De jury was lovend over de Vlissingse boekhandel. Zo heeft de winkel nadat zij hem heeft overgenomen "in korte tijd een belangrijke functie ingenomen in de culturele wereld van Vlissingen." Maar dat was niet het mooiste oordeel volgens De Haan. Zij vond het compliment dat de winkel voelt als thuiskomen het mooiste.

Behalve een trofee ontving Margreet de Haan ook een boekenbon.