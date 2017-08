Twee keer zoveel ongelukken na de zomervakantie

De eerste drie maanden na de zomervakantie gebeuren bijna twee keer zoveel verkeersongelukken waar kinderen bij betrokken zijn. Veilig Verkeer Nederland voert daarom al jaren de campagne 'De scholen zijn weer begonnen' om met name automobilisten extra alert te maken op scholieren in het verkeer. Ook in Zeeland hangen in de buurt van veel scholen spandoeken met deze tekst.

Wennen na de vakantie Veel kinderen gaan op vakantie en fietsen dan niet. Als ze terugkomen moeten ze weer wennen aan het verkeer. Automobilisten zijn in de zomervakantie gewend geraakt aan weinig verkeer en moeten bij de start van het nieuwe schoolseizoen ook weer wennen aan de drukte. De campagne is primair gericht op de automobilist. Het grote aantal ongelukken is vooral te danken aan botsingen tussen auto's en fietsende leerlingen. Omdat Zeeland gemiddeld meer kleine dorpen kent en minder steden, wonen Zeeuwse kinderen gemiddeld wat verder van school af dan andere kinderen in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat de meeste kinderen op de fiets naar school gaan, zo'n 46 procent. Daarna volgt lopen en op drie staat de auto. De meeste Zeeuwse scholieren fietsen naar school. (foto: Omroep Zeeland) Subsidie voor campagne Zo'n tachtig procent van alle gemeenten besteed aandacht aan de campagne. De materialen voor de campagne worden geleverd door Veilig Verkeer Nederland. Het ROVZ (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland) ondersteunt gemeenten, wegbeheerders en scholen die mee willen doen aan de verkeersveiligheidscampagne met subsidie.