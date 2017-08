Reuzenkwallen van een halve meter aangespoeld in Vlissingen

Het is een bijzonder gezicht: verspreid over het Badstrand liggen her en der ineens felblauwe, doorzichtige klodders. De oplettende badgast, die dichterbij komt, schrikt zich vaak rot. Een zeepaddenstoel ziet er op het strand best indrukwekkend uit. De meeste mensen lopen er dan ook met een flinke boog omheen. "Nergens voor nodig, want ze doen niks", verduidelijkt strandwacht Albert Dijkstra: "Het zijn de kompaskwallen, die het hele jaar langs de stranden van de Noordzee aanspoelen, die wél vervelend kunnen prikken."

Kompaskwal De Kompaskwal spoelen alleen in de nazomer aan. Dit is een kwal met lange tentakels die pijn en jeuk veroorzaken als je ertegenaan zwemt. Als er sliertjes van deze kwal op je lichaam zijn achtergebleven, kan je ze volgens Dijkstra het beste met een pincet of mesje verwijderen. Daarna kun je de wond het beste verzorgen met jeukverzachtende zalf. De pijn moet volgens Dijkstra na een half uurtje over zijn.

Zeepaddenstoelen spoelen ieder jaar aan aan het einde van de zomer. In het voorjaar kom je ze eigenlijk niet tegen. "Ten opzichte van vorig jaar zijn er evenveel zeepaddestoelen aangespoeld", vertelt Dijkstra. De kwal is niet alleen op het strand in Vlissingen te vinden, maar langs de hele Noordzeekust.

Albert Dijkstra houdt een zeepaddenstoel vast (foto: Omroep Zeeland)

Zeepaddenstoelen zijn nog tot en met september te vinden op de Zeeuwse stranden. Maar let op: alleen de blauwe zonder tentakels kun je aanraken, andere kwallen kunnen wél steken.