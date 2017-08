Compleet ander leven door nieuwe nier

Ander leven

Jeroen heeft door de nieuwe nier echt een ander leven gekregen. Dat valt te lezen in een Blog over het leven van zijn gezin. Hij hoeft niet meer aan de dialyse en gaat binnenkort weer aan het werk. Na een oproep van zijn schoonvader om donoren, bleken zeker 150 mensen bereid te zijn om een nier af te staan.

Verzekeraar betaalde niet

Jeroen werd geboren met nierfalen en had geen nieren meer. De inzamelingsactie was nodig omdat de verzekeraar de operatie niet vergoedde. Van Setten had al drie keer eerder een donornier gekregen, maar die werd telkens afgestoten. Door een nieuwe behandeling in het Erasmus Medisch Centrum gaat het nu nog steeds goed met hem.

