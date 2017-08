En nu de juiste versie van 'Een nieuwe god'

Lezing Heleen Verburg bij het Zeeland Nazomer Festival (foto: Omroep Zeeland)

Heleen Verburg schreef in opdracht van het Zeeland Nazomerfestival de tekst voor de voorstelling Een nieuwe God. De interpretatie van regisseur Stefan Perceval kon haar goedkeuring niet wegdragen. Twee dagen voor de première besloot ze haar naam niet aan voorstelling te verbinden. Een nieuwe God ging desondanks in première.

Toch voelde Verburg zich genoodzaakt de tekst te laten horen zoals zij het bedoeld had. Dat deed ze nadat ze een emotioneel betoog had gehouden over haar beweegredenen om Een nieuwe God te schrijven. Samen met bevriend acteur Peter De Graef las ze vervolgens het volledige scenario voor.

Akoestiek

Er kwamen meer dan honderd belangstellenden op af. Helaas voor het publiek was het verhaal niet altijd even goed te horen vanwege de akoestiek in de Nieuwe Kerk in Middelburg. "Een lange zit", noemde één van de toehoorders het. "Maar ik ben nu wel heel erg benieuwd naar die andere versie. Die ga ik zeker ook bekijken."

Lees ook: