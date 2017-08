Bij de familie Van Belzen zit iedereen in het goud

Het idee om iets met sieraden te gaan doen, ontstond zo'n tien jaar geleden toen Marianne haar rug brak en een poosje gekluisterd was aan een rolstoel. "Ik zag iemand met sieraden bezig en dat was het begin. Ik ben zelf ook aan de slag gegaan met kralen om armbandjes en kettingen te maken." Na verloop van tijd kwamen daar workshops bij en in 2007 heeft ze haar eigen atelier geopend.

Lichamelijk

Marianne wilde graag ook zilveren sieraden maken, maar kon dat lichamelijk niet aan. Toen haar man Klaas thuis kwam te zitten zonder werk, besloot hij een opleiding te volgen tot goudsmid in Antwerpen. Zoon Wilco ging mee ter ondersteuning en heeft de opleiding inmiddels afgerond, net als dochter Sanneke.

Marianne van Belzen aan het werk in haar atelier (foto: Omroep Zeeland)

Specialisme

De familieleden doen inmiddels alles zelf en iedereen heeft zijn eigen specialisme. Marianne zorgt bijvoorbeeld voor alle herstelwerkzaamheden aan kralen kettingen en armbanden. Zoon Wilco richt zich vooral op de reparaties van kleine zilveren sieraden, terwijl dochter Sanneke sieraden ontwerpt. Het atelier heeft een eigen smederij en gieterij, daar maakt Klaas voornamelijk gebruik van.

Klaas heeft zich gespecialiseerd in het gieten van natuurlijke materialen, zoals bijvoorbeeld verse bloemen. Het is de bedoeling dat het materiaal door het verhitten verbrand en er uiteindelijk een zilveren afdruk overblijft. Het is specialistisch werk en wordt in Nederland maar door een aantal goudsmeden op deze manier gedaan.

Klaas van Belzen aan het werk (foto: Omroep Zeeland)

Kleinkinderen

Ook de kleinkinderen zijn regelmatig in het atelier te vinden om sieraden te maken, zoals kleinzoon Nathan. Hij zaagt, soldeert en polijst al zelf en wil misschien ook goudsmid worden. Kleindochter Emily rijgt vooral kralen kettingen en ook zij vindt het beroep van goudsmid wel erg uitnodigend.