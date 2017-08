Zeeland wordt wakker: nieuwe nier, goudsmederij en Zeeuwse quiz

Jeroen en zijn gezin op de fiets (foto: Creative Commons)

Nieuwe nier

Jeroen van Setten uit 's-Gravenpolder geniet van zijn leven met een nieuwe nier. Begin februari kreeg hij een nieuwe nier, dankzij de 180.000 euro die werd opgehaald met een grote inzamelingsactie.

Lees ook:

Klaas van Belzen aan het werk (foto: Omroep Zeeland)

Goudsmederij

Vier goudsmeden in één familie, het klinkt erg ongeloofwaardig, maar niets is minder waar. De familie van Belzen uit Nieuw- en Sint Joosland is het levende bewijs. Marianne van Belzen, haar man Klaas, zoon Wilco en dochter Sanneke hebben alle vier een opleiding gevolgd tot goudsmid.

Lees ook:

Wat weet jij van de Zeeuwse taal? Speel de quiz (foto: Connely Lous)

Zeeuwse quiz

De Zeeuwse taele is de mooiste taele van oalemaele. Maar wat weet jij van de Zeeuwse taal? Hoeveel Zeeuwse woorden ken jij? Test je kennis in deze quiz.

Lees ook:

Lezing Heleen Verburg bij het Zeeland Nazomer Festival (foto: Omroep Zeeland)

Een nieuwe God

Schrijfster Heleen Verburg gaf maandagavond haar eigen versie van haar eigen verhaal Een nieuwe God. Het was een emotionele lezing. Verburg lag vorige week nog in de clinch met regisseur Stefan Perceval over de wijze waarop hij het verhaal had geïnterpreteerd.

Lees ook:

Zonsopkomst bij de Zeepeduinen in Burgh-Haamstede (foto: Lennaert de Looze)

Weer

Vandaag is het wederom zonnig en warm. Het wordt maximaal 27 graden op de stranden en 30 graden landinwaarts. De zuid- tot zuidwestenwind waait zwak tot matig en zorgt later vandaag voor wat verkoeling aan zee. Vanavond en vannacht komt er meer bewolking opzetten. Vanavond valt lokaal een bui, vannacht kan het op meer plaatsen tot een bui komen. Vanavond is het nog lang warm, vannacht koelt het af tot 17 graden.