Man met nepwapen aangehouden in Renesse

De man had een airsoftpistool, joint en mes in zijn auto. (foto: Politieteam Oosterscheldebekken)

Het neppistool bleek een airsoftwapen te zijn, een soort balletjespistool dat gebruikt wordt tijdens de sport airsoft. Deze sport, waarbij twee of meerdere teams tijdens een oorlogssimulatie de strijd aangaan, is sinds 2013 toegestaan in Nederland. Het vervoeren van zo'n airsoftwapen mag alleen onder bepaalde voorwaarden.

Het is niet verboden Airsoftapparaten te vervoeren, maar je moet als bestuurder wel aan een aantal regels voldoen. Zo moet je lid zijn van de Nederlandse Airsoft Belange Vereniging en voor de kortste vervoersroute kiezen. Tijdens het vervoer moet je de wapens en de munitie scheiden en in een afgesloten tas of koffer vervoeren, zodat ze niet 'voor bedreiging of afdreiging aangewend kunnen worden', zo staat te lezen op de website van de Nederlandse Airsoft Sportbond (NABV).

De 23-jarige man moest ook een blaastest afleggen, hieruit bleek dat hij te veel had gedronken en dus moest hij mee naar het bureau voor een definitieve alcoholtest. Uit deze laatste blaastest bleek dat de bestuurder onder de alcoholnorm zat. Hij wordt niet langer verdacht van het rijden onder invloed, maar is wel overgebracht naar Torentijd waar hij verhoord zal worden over het wapen.