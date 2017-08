'No Surrender-oprichter Klaas Otto achter moordplan op aanklager'

(foto: Omroep Zeeland)

Vanwege het plan is maandagavond in Sliedrecht een 44-jarige man aangehouden. Deze man zou de opdracht hebben gekregen de aanslag op de aanklager te plegen in opdracht van Otto.

Het onderzoek naar de dreigende aanslag op de officier van justitie is al enkele weken geleden opgestart door het Landelijk Parket van het OM. Zowel de cel van de gedetineerde als twee woningen in Sliedrecht en Rotterdam zijn onderzocht. De politie heeft beslag gelegd op computers, mobiele telefoons en digitale gegevensdragers, vertelt Jirko Patist van het Landelijk Parket:

Tapgesprekken gelekt

Klaas Otto zit in voorarrest in verband met verschillende strafzaken. Het gaat onder meer om afpersing, bedreiging, witwassen, mishandeling en brandstichting.

Vorige week werd bekend dat medegevangenen van Klaas Otto en hun advocaten zich zorgen maken over geheime informatie die door lekken van tapgesprekken bij de oprichter van No Surrender terecht was gekomen. De politie meldt vandaag dat Klaas Otto een half jaar lang in totaal tussen de acht- en negenhonderd tapgesprekken van medegevangenen heeft kunnen beluisteren door een administratieve fout.

