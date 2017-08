Otto kreeg honderden tapgesprekken gevangenen

Vrouwe Justitia, de personificatie van het recht (foto: Omroep Zeeland)

Vorige week werd bekend dat Klaas Otto, de oprichter van motorclub No Surrender, door een fout tapgesprekken kreeg van medegevangenen. Het gaat om telefoontjes die gevangenen hebben gepleegd met de gevangenistelefoon. De politie laat weten dat door een administratieve fout vorig jaar ruim een maand lang niet alle gesprekken van medegevangenen zijn gewist. Deze gesprekken zijn ook op de dvd's en een harde schijf beland.

Geheime gesprekken

Volgens een woordvoerder van de politie zijn er geen geheime gesprekken tussen gevangenen en advocaten uitgelekt. "Deze gesprekken worden altijd automatisch gescand en gewist", zo vertelt de woordvoerder tegen het ANP. Otto kreeg de gesprekken in maart van dit jaar. De politie neemt het hem kwalijk dat hij zelf niet eerder aan de bel heeft getrokken. Pas door perspublicaties raakte de politie op de hoogte.

De woordvoerder laat weten dat de dvd's en de harde schijf zaterdag in beslag zijn genomen en dat Otto vermoedelijk deze week nog een opgeschoonde versie terugkrijgt.

Intimidatie medegevangenen

Klaas Otto zit in voorarrest omdat hij verdachte is in verschillende strafzaken. Om zich te kunnen voorbereiden op zijn verdediging gaf de rechter hem toestemming om afgeluisterde gesprekken die hij vanuit de gevangenis heeft gevoerd, terug te luisteren. Eerder vandaag kwam Otto ook al in het nieuws toen het ANP meldde dat Otto opdracht zou hebben gegeven voor het plegen van een aanslag op een officier van justitie bij het Openbaar Ministerie in Breda.

De politie doet nog onderzoek naar berichten dat Klaas Otto de informatie uit de tapgesprekken heeft misbruikt om medegedetineerden te intimideren of onder druk te zetten. Concrete aanwijzingen daarvoor zijn er nog niet, aldus de woordvoerder.

