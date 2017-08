Omwonenden: 'Perkpolder wordt een tweede Thermphos'

Camping Perkpolder is nu nog een oase van rust direct achter de zeedijk. Maar de zorgen bij de campingeigenaren zijn groot. In de polder komen een golfbaan en 200 permanente woningen. En daarvoor wordt het gebied, direct naast de camping, opgehoogd tot wel 18 meter hoog.

Campingeigenaar Charles Heiszler (foto: Omroep Zeeland)

Dat gebeurt niet met schoon zand, maar met grond van industriële klasse 1. En dat is volgens campingeigenaar Charles Heiszler vervuilde grond: "Zo noemden ze het twee jaar geleden nog wel. Industriële klasse, het klinkt wat beter. Maar het is gewoon grond die niet gebruikt mag worden om op te bouwen of onder voetbalvelden."

Als de aannemer failliet gaat, ligt hier over een paar jaar gewoon een vervuilde polder die gesaneerd moet worden." Charles Heiszler, eigenaar Camping Perkpolder

Als de plannen doorgaan komt er zes tot acht miljoen kuub vervuilde grond in de westelijke Perkpolder. Charles Heiszler voorziet een horrorscenario: "Dit wordt gewoon Thermphos twee. Hier wordt straks vervuild spul aangevoerd. Als de aannemer failliet gaat, ligt hier over een paar jaar gewoon een vervuilde polder die gesaneerd moet worden."

Kaart van Plan Perkpolder (foto: OZ)

Plan Perkpolder Door de komst van de Westerscheldetunnel werd de veerdienst Kruiningen-Perkpolder opgeheven. Dat betekende dat het een stuk rustiger werd in het gebied. Om dat te compenseren werd Plan Perkpolder opgezet. In het gebied rond het voormalige veerplein in Perkpolder zou stevig worden geïnvesteerd in woningen, recreatie en natuur. Zo is het de bedoeling dat er onder meer 250 woningen komen, een luxe hotel en en golfcentrum. Ook staat er een jachthaven gepland die ruimte biedt aan 350 tot 500 boten. Die plannen zijn nog steeds niet uitgevoerd. Wel is er 75 hectare nieuwe natuur aangelegd met schorren en slikken.

Schip vaart voorbij westelijke Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente Hulst belooft dat de grond voor gebruik streng gecontroleerd wordt. Maar daar heeft Charles Heiszler weinig vertrouwen in. "Ze zeggen dat ze het gaan controleren. Maar de praktijk leert dat als er grond wordt aangevoerd die toch iets vervuilder is dan zou mogen, die makkelijk door een controle glipt. De pakkans is ongeveer één procent. Zeker als het om dit soort hoeveelheden gaat."