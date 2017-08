Rijverbod voor Sergio Herman

(foto: Omroep Zeeland)

Herman reed op 10 september 's ochtends op de Natiënlaan richting Maldegem. Omdat er aan de weg gewerkt werd, was de maximumsnelheid teruggebracht naar 50 kilometer per uur. De Zeeuwse kok werd geflitst met een snelheid van 105 kilometer per uur.

Opnieuw rij-examen doen

Als de kok zijn rijbewijs terug wil, moet hij opnieuw rij-examen doen, zowel voor theorie als praktijk. Ook moet hij slagen voor een aantal medische en psychologische tests. De straf valt zo zwaar uit, omdat de Zeeuw in 2014 al eens door de Gentse politierechter is veroordeeld voor een forse snelheidsovertreding in Maldegem. Toen kreeg hij een rijverbod van tien dagen omdat hij 47 kilometer per uur te hard reed over de E34.

In theorie geldt het rijverbod van Herman alleen in België, maar wie in Nederland wil autorijden, moet een geldig rijbewijs bij zich hebben. Sergio Herman woont met zijn Nederlandse vrouw, Ellemieke Vermolen, in België.