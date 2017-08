Rottier was in 1995 laatste Zeeuw op grand slam

Stephanie Rottier heeft tegenwoordig een eigen tennisschool (foto: Facebook)

Australian Open: 1e ronde in '91, '93, '94, '95

Roland Garros: 1e ronde in '91, '92, '93, '95. 2e ronde: '94

Wimbledon: 1e ronde in '93, '95

US Open: 1e ronde in '91, '92, '93, '94, '95

Vijftien keer kwam ze niet verder dan de eerste ronde. In 1994 behaalde ze de tweede ronde door een overwinning op de Oekrainse Natalia Medvedeva. De hoogste notering op de wereldranglijst behaald ze in 1993 met een 30e plek. Met die plek staat ze in de top tien van beste tennisspeelsters van Nederland aller tijden. In 1998 stopte ze als professioneel tennisspeelster.

Tegenwoordig is de inmiddels 43-jarige Rottier nog steeds bezig met tennis. Sinds kort heeft ze een eigen tennisschool voor talentvolle tennissers. Zeeland heeft ze verlaten, want ze woont intussen in het Utrechtse Houten.

Live

De wedstrijd van Lesley Kerkhove is te volgen via een liveblog op Omroep Zeeland. Ook via de radio komen er updates van de partij op de US Open. De wedstrijd van Lesley Kerkhove staat gepland om 17:00 uur Nederlandse tijd. Ze speelt de eerste wedstrijd op baan 14 tegen de Roemeense Sorana Cirstea.