Spelen met hout en stenen in Mappamondo

Een klein jongetje op de eerste rij drukt steeds zijn handjes tegen zijn oren, tot zijn moeder hem ten slotte een zelf meegebrachte koptelefoon opzet. Gerustgesteld kijkt hij vervolgens aandachtig wat er zich voor hem afspeelt.

Zintuigen prikkelen

De peutervoorstelling Mappamondo van Dadodans op het Zeeland Nazomerfestival is gemaakt voor kinderen vanaf 2 jaar en is volgens maker Gaia Gonnelli vooral bedoeld om de zintuigen van de kleintjes te prikkelen en de natuur om zich heen te ontdekken.

In de voorstelling wordt niet gesproken. Een danseres rolt en springt door houtsnippers en danst op de oerklanken van de slagwerker. Het tempo wisselt steeds en de geluiden variëren van fluisterstille belletjes tot dreunende trommelslagen.

kindervoorstelling Mappamondo (foto: OZ)

Na de voorstelling mogen de kinderen ook meespelen met steentjes en houtsnippers. Het kleine meisje op de foto kon niet wachten tot de voorstelling was afgelopen en begon halverwege al met het verzamelen van de kiezels.

Mappamondo is woensdag nog te zien om 10.00 uur en om 14.00 uur in de theaterzaal van Theaterproductiehuis Zeelandia aan de Hoogstraat in Middelburg.