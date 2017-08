Wethouder: Ophogen Perkpolder is niet om mensen te pesten

Wethouder Frank van Driessche van de gemeente Hulst (foto: OZ)

Omroep Zeeland vroeg verantwoordelijk wethouder Frank van Driessche van de gemeente Hulst om een reactie op de zorgen van de omwonenden.

Wat gaat u doen om de zorgen bij Camping Perkpolder weg te nemen?

"We kennen de bezorgdheid van de mensen en we proberen om daar zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. De grond die aangeleverd wordt, moet voldoen aan Nederlandse maatstaven. Die moet gecontroleerd worden door gecertificeerde bedrijven. Bovendien moeten we als gemeente die grond zelf ook controleren. Dat gebeurt als de grond wordt opgehaald, voordat die wordt gestort en we gaan de grond nadat die is gestort minimaal drie keer in de week monitoren."

De omwonenden van de westelijke Perkpolder hebben daar weinig vertrouwen in. Zij voorzien een tweede Thermphos.

"Dat is wel heel zwaar. Een tweede Thermphos, dat gaat echt niet gebeuren. Zoals ik al zei: We moeten voldoen aan wet- en regelgeving. En wij willen natuurlijk een goeie en mooie golfbaan, zoals die bedoeld was bij de start van het project."

Schip vaart voorbij westelijke Perkpolder (foto: OZ)

Omwonenden strijden al jaren tegen de plannen. Ze klagen ook over geheimzinnigheid en zeggen dat ze nauwelijks informatie krijgen.

"Wij informeren de mensen echt wel. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest, ook met een kleine groep omwonenden. De laatste keer was kort voor de zomer. En als er iets is, kunnen de mensen altijd bij ons terecht."

Zegt u nu dat de omwonenden van de westelijke Perkpolder overdrijven?

"Die mensen hebben een bezorgdheid en het is aan ons om die bezorgdheid weg te nemen."

Is het een idee om persoonlijk bij ze langs te gaan?

"We hebben afgesproken dat we in september weer een afspraak maken met de mensen van de camping."

Kaart van Plan Perkpolder (foto: OZ)

Met de camping zijn afspraken gemaakt over een aarden wal van een paar meter om de overlast te beperken. Maar nu blijkt dat het stuk grond naast zijn camping tussen de 12 en 18 meter hoog wordt. Dan is zo'n aarden walletje toch een lachertje?

"In het bestemmingsplan zijn hoogtes vastgesteld. Het wordt een glooiend landschap. En er zitten een paar hoogtes in het terrein. Dat klopt."

Omwonenden zijn zo pissig dat ze opnieuw naar de Raad van State willen stappen om de plannen tegen te houden.

"Dat is heel jammer. Als ze dat doen, is dat heel vervelend voor het project. Het project is ook niet gemaakt om te pesten, al lijkt dat nu misschien wel zo. Het is bedoeld als impuls voor de regio na het verdwijnen van de veerdienst Kruiningen-Perkpolder."

Hieronder kunt u luisteren naar een radio-interview met wethouder Frank van Driessche: