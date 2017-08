LIVE: Kerkhove met haar debuut op US Open

LIVE: Kerkhove met haar debuut op US Open

Lesley Kerkhove debuteert om 17.00 uur (Nederlandse tijd) op de US Open. Het is voor de uit Zierikzee afkomstige tennisster haar eerste wedstrijd op een grandslamtoernooi. Ze speelt tegen de Roemeense Sorana Cirstea. Volg in dit liveblog de partij in de eerste ronde.