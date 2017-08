Warmste Zeeuwse 29 augustus ooit

Warmste 29 augustus ooit in Zeeland (foto: Anne-Marie van Iersel)

Het oude record op 29 augustus was 29,8 graden. Die temperatuur werd in 1930 in Vlissingen gehaald. Het oude dagrecord van Westdorpe stamde uit 2005 en bedroeg 26,2 graden. In Vlissingen bleef de temperatuur steken op 28,6 graden steken.

Ook al was het niet overal zo warm in als in Westdorpe, in de zon kon het toch erg heet zijn. Dat merkten ook deze medewerkers van de groenvoorziening in Brouwershaven.