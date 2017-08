Boekverkoper van het Jaar bedolven onder de felicitaties

Ondanks alle aandacht loopt de bekende Vlissingse nog niet naast haar schoenen: "Ik ben en blijf gewoon Margreet. Ik heb deze prijs gekregen, maar we doen het in onze boekwinkel met zijn allen." De vaste klanten zijn het daarmee eens. De meesten hebben een bos bloemen of een cadeautje bij zich voor alle drie de eigenaren van de winkel.

Margreet de Haan is boekverkoper van het jaar (foto: Stichting Elspeet)

Ze weet wat je wilt lezen, zelfs als je het zelf niet weet" Jan, vaste klant van Boekhandel 't Spui

Met veel boekwinkels in het land gaat het slecht, maar daar trekken ze zich bij 't Spui niets van aan. Zelfs op deze 'gewone' dinsdagochtend is het druk: tientallen klanten lopen tussen de boeken te neuzen. Waarom ze hier blijven komen? "De persoonlijke aandacht," legt Jan, vaste klant, uit. "Laatst had ik een cadeau nodig voor mijn kleinkinderen. Margreet vond een boek voor mijn kleindochter waar die verschrikkelijk blij mee was. Dat had ik zelf nooit uitgekozen. Ze weet wat je wilt lezen, zelfs als je het zelf niet weet."