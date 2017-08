Kerkhove verliest van Cirstea op US Open

Kerkhove in actie op de US Open (foto: Twitter Tim Colijn)

Kerkhove moest tijdens haar debuut spelen tegen de ervaren Cirstea. Waar Kerkhove haar eerste stapjes zette op het hoofdtoernooi van de US Open begon haar tegenstander al voor de 36e keer aan een grandslamtoernooi.

Dat verschil in ervaring was in de eerste set goed te zien. Na zeven minuten spelen stond het al 0-3 in het voordeel van Cirstea, waarbij ze één keer Kerkhove wist te breken. Kerkhove wist in die eerste set slechts één game te pakken. In de allerlaatste game van de eerste set wist Kerkhove wel tot vijf breekpunten te komen, maar de Wimbledon-kwartfinaliste van 2009 wist toch die set naar haar toe te trekken.

Tweede set

In de tweede set kwam Kerkhove beter in haar spel. Ze behield haar eigen eerste twee games en maakte het Cirstea lastig in haar games. Ze kon alleen haar breekpunten niet verzilveren. Dat deed Cirstea wel bij de derde servicegame van Kerkhove, die brak ze. Daarna serveerde de Roemeense de partij uit en won de tweede set met 6-3.