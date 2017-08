Lesley Kerkhove baalt van verlies in New York

Lesley Kerkhove baalt er van dat ze verloren heeft in de eerste ronde van de US Open. Maar ze hoopt wel dat het trotse gevoel dat ze in de eerste ronde van een Grand Slam heeft gestaan snel de overhand krijgt.

Kerkhove kwam in de wedstrijd tekort tegen de Roemeense Sorana Cirstea. Het debuut van de uit Zierikzee afkomstige tennisster op een grand slam eindigde na twee sets: 6-1, 6-3. Na zeven minuten spelen stond het al 0-3 in het voordeel van Cirstea, waarbij ze één keer Kerkhove wist te breken. Kerkhove wist in de eerste set slechts één game te pakken.