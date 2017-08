Advocaat van Otto ontkent moordplan op officier

De advocaat van Klaas Otto ontkent met klem dat zijn cliënt een officier van justitie uit de weg wil laten ruimen. Louis de Leon, de raadsman van de oprichter van motorclub No Surrender uit Bergen op Zoom, zei dat vanavond in het televisieprogramma Jinek. Otto zit vast in gevangenis Torentijd in Middelburg.

(foto: OZ) Aangeslagen Volgens De Leon is Otto 'aangeslagen' door de beschuldiging. Hij zegt niet te weten waarom het Openbaar Ministerie deze aantijging naar buiten heeft gebracht. "Het zal je maar gebeuren dat je dit soort informatie aan de vooravond van je proces over je heen krijgt als een giftige wolk. Er klopt helemaal niets van maar het legt wel een zware hypotheek op de verdere behandeling van zijn proces", aldus de raadsman. Dinsdagmiddag bracht het Openbaar Ministerie naar buiten dat Otto achter een plan zit om een aanslag te plegen op Greetje Bos. Zij is de officier van justitie die optreedt in Otto's strafzaak. Strafzaken Klaas Otto zit in voorarrest in verband met verschillende strafzaken. Het gaat onder meer om afpersing, bedreiging, witwassen, mishandeling en brandstichting. Het onderzoek naar de dreigende aanslag op de officier van justitie is enkele weken geleden opgestart door het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Dat leidde maandagavond tot de aanhouding van een 44-jarige man op de oprit van de snelweg bij Sliedrecht.