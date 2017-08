Zeeland wordt wakker: moordplan, Samsom, US Open en weerrecord

Klaas Otto zit vast in gevangenis Torentijd in Middelburg. (foto: Omroep Zeeland)

Ontkenning moordplan

De advocaat van Klaas Otto ontkent met klem dat zijn cliënt een officier van justitie uit de weg wil laten ruimen. Louis de Leon, de raadsman van de oprichter van motorclub No Surrender uit Bergen op Zoom, zei dat vanavond in het televisieprogramma Jinek.

Diederik Samsom geeft statenleden uitleg over zijn Thermphos-advies (foto: Omroep Zeeland)

Samsom geeft toelichting

Zeeland mag blij zijn dat het kabinet 27 miljoen euro op tafel wil leggen voor de sanering van Thermphos. Dat stelde oud PvdA-leider Diederik Samsom dinsdagavond tegen Zeeuwse Statenleden. Die kregen van Samsom een toelichting op het advies dat hij vorige week uitbracht over Thermphos.

Kerkhove in actie op de US Open (foto: Twitter Tim Colijn)

Kerkhove uitgeschakeld op US Open

Lesley Kerkhove heeft de eerste ronde van de US Open niet overleefd. De uit Zierikzee afkomstige tennisster verloor in twee sets van de Roemeense Sorana Cirstea: 6-1 6-3.

Warmste 29 augustus ooit in Zeeland (foto: Anne-Marie van Iersel)

Warmste 29 augustus

Zo aan het eind van de zomer is er gisteren toch nog een weerrecord gebroken: het was de warmste 29 augustus in onze provincie ooit. In Westdorpe werd het 31,4 graden. Het vorige record stamde uit 1930. Toen werd het in Vlissingen 29,8 graden.

Een mooie avond aan de Zeeuwse kust. (foto: Lia de Meijer uit Vlissingen via Flickr Omroep Zeeland)

Het weer

Vandaag is het bewolkt en het regent van tijd tot tijd. Soms regent het zelfs behoorlijk hard. Er steekt een noordenwind op en het wordt maximaal 20 graden. Ook vanavond en vannacht valt er nog af en toe regen. Het koelt af tot een graad of 15.