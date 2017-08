Van 't Westende ambitieus voorafgaand aan WK

Sam van 't Westende kampte eerder dit jaar nog met een blessure, maar is nu in orde. "Ik voel me fit en sterk", laat hij niet misverstaan. "Door de blessure heb ik een andere voorbereiding gehad dan normaal. Ik heb twee trainingsstages gemist, maar ben nu blessurevrij. De laatste maand heb ik hard kunnen trainen op Papendal, ik ben er dus klaar voor."

Van 't Westende begint in de tweede ronde van het individuele toernooi tegen de Oezbeek Giyosjon Boboev. Die staat negende op de wereldranglijst, Van 't Westende bezet de achttiende plaats. Toch is hij voorafgaand aan het toernooi ambitieus. "Ik wil mooie dingen laten zien, maar ik besef ook dat de loting enorm bepalend is in judo."

Twee jaar geleden proefde Van 't Westende voor de eerste keer van het WK in Astana. Destijds strandde hij in de derde ronde, maar in dit toernooi mikt hij beduidend hoger. "Ik hoop goeie potjes te spelen en in de top zeven te eindigen." Dan komt Van 't Westende namelijk in aanmerking voor een A-status van de NOC*NSF.

Van 't Westende begint aan zijn tweede WK judo. Op zijn eerste WK kwam hij enkel in het individuele toernooi uit. De landenwedstrijd is dus nieuw voor hem. "Het wordt onze eerste landenwedstrijd in deze opzet. Het is een nieuw onderdeel op de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo. Drie dames- en drie herengewichten tellen mee voor de uitslag. Dat is voor iedereen nieuw, dus het wordt aftasten. Ik denk wel dat het spectaculair gaat worden." De landenwedstrijd vindt zondag plaats.