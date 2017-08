Bemanning viskotter aangehouden voor poging tot doodslag

Verstrikt in netten

Drie inspecteurs en twee medewerkers van de Rijksrederij voeren samen op een rubberboot naar de kotter om daar inspectie te doen. Toen de inspecteurs langs de kotter voeren, haalde de schipper van de ARM-7 plotseling zijn netten op. De rubberboot raakte daardoor verstrikt in de netten en werd grotendeels onder water getrokken. Nadat twee inspecteurs aan boord van de kotter waren geklommen, lukte het hen om de kotter te laten stoppen.

Bij de pulsvisserij worden stroomstootjes gebruikt om vissen op te jagen van de zeebodem, de netten in. Dat moet ervoor zorgen dat de zeebodem minder omgewoeld wordt, wat weer beter is voor het onderwaterleven. Bovendien gebruiken de vissers door deze methode minder brandstof, omdat ze de netten niet meer over de bodem mee hoeven te slepen.

Aan boord bleek dat de kotter gebruik maakte van netten met een kleinere maaswijdte dan toegestaan, zogeheten binnenkuilen. Deze netten worden in de legale netten gehangen, waardoor kleine vissen niet kunnen ontsnappen. Jonge vissen moeten kunnen ontsnappen om schade aan het visbestand te voorkomen.

Overboord

De inspecteurs namen de illegale netten en de gevangen vis in beslag, maar de schipper gooide de in beslag genomen netten en vis op volle zee overboord. De kotter is vervolgens overgebracht naar de haven van Vlissingen waar de acht bemanningsleden zijn aangehouden. De mannen zijn overgebracht naar een politiebureau en zitten nog vast.

De NVWA maakt proces-verbaal op van verschillende visserij-overtredingen en heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag.

De pulskotter waar het om gaat: de ARM-7 uit Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland)

De directeur van de vismijn in Vlissingen, Foort Lokerse, is geschrokken van het bericht. Hij benadrukt dat hij niet weet wat er precies gebeurd is aan boord, maar het aanhouden van acht bemanningsleden wel erg ingrijpend vindt. "Zo gaat het altijd, als je ze een duw geeft, is het direct poging tot doodslag." Volgens hem is er de laatste geen sprake van spanningen op zee: "De controle is gewoon heel intensief, dat weten we."