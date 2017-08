Parfumerie in Sluis leeggehaald door inbrekers

Bij een inbraak in Sluis is vannacht een parfumerie leeggestolen. De inbrekers hebben het glas van de voordeur ingeslagen en in de winkel een ravage achtergelaten.

Inbraakpoging via openstaand kiepraam (foto: Politieteam Zeeuws-Vlaanderen) Rond 04.30 uur vannacht hoorde een getuige glasgerinkel en belde de politie. Toen agenten aankwamen bij de winkel aan de Kapellestraat bleek dat er inderdaad was ingebroken. In de winkel was het volgens de politie 'een grote bende'. Inventarisatie De eigenaar van de parfumerie heeft een voorlopige inventarisatie gemaakt van wat er allemaal is meegenomen. De totale waarde van de gestolen goederen heeft de politie nog niet bekendgemaakt. De eigenaar heeft aangifte gedaan. De politie onderzoekt de inbraak en is nog op zoek naar getuigen.