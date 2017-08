Van 't Westende direct onderuit op WK judo

Sam van t Westende (foto: Orange Pictures)

Van 't Westende staat in de klasse tot 73 kilo op de achttiende plaats op de wereldranglijst. Hij kreeg in de eerste ronde van het WK een bye. Tegen Boboev, de mondiale nummer negen, begon hij als underdog. Toch koos de enige Zeeuwse deelnemer aan het WK de aanval en hij kwam in de laatste minuut zelf op voorsprong, toen Boboev zijn tweede straf voor passiviteit ontving. In de resterende tijd kreeg ook Van 't Westende nog een straf, waarna de golden score de beslissing moest brengen. Daarin hield Van 't Westende het slechts 8 tellen vol. Een aanval van Boboev was hem te machtig, waardoor de Oezbeek de winnende waza-ari scoorde en door ging.

Sam van 't Westende wordt de afgelopen jaren steeds sterker en komt langzaam maar zeker dichter bij de wereldtop. De Vlissinger wilde bij het WK in de top zeven eindigen om zo in aanmerking te komen voor een A-status van het NOC*NSF. Dat zou betekeken dat hij extra financiële ondersteuning krijgt. Van 't Westende heeft als doel deelname aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Hij is de beste Nederlander in zijn gewichtsklasse.

