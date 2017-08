Verbazing over tweets politici Vlissingen: "Weer gedronken, Ruud???"

Met name coalitiepartij ChristenUnie en oppositiepartij Progressief Ondernemend Vlissingen (POV) vliegen elkaar vaak in de haren op Twitter. Maar volgens fractievoorzitter Coen van Dalen van de ChristenUnie is er weinig aan de hand en gaat het om een lolletje.

In een schriftelijke reactie schrijft Van Dalen: "Tweets zijn moderne communicatie die ik prima vind om te gebruiken in de politiek. En dat mag politiek scherp zonder persoonlijke aanvallen op de persoon." Opmerkelijk is dat Van Dalen die persoonlijke aanval in zijn tweets niet uit de weg lijkt te gaan. "Weer gedronken, Ruud???" schrijft hij in één van zijn tweets. Van Dalen wil verder niet reageren.

Verbazing over tweets politici Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Fractievoorzitter Pim Kraan van de POV geeft aan dat de tweets veroorzaakt zijn door de verziekte sfeer in de Vlissingse gemeenteraad. De coalitiepartijen zouden de oppositie in de gemeenteraad geen centimeter ruimte gunnen en zo monddood maken. "Die frustratie lees je terug in de tweets."

Kraan twittert onder de naam Scheldejager en ook hij neemt geen blad voor de mond. "Hou me buiten je vuile praatjes, Coen", bijt hij de ChristenUnie op een bepaald moment toe. Ook retweet hij een opmerking van een derde, waarin een ziek raadslid van D66 wordt neergezet als profiteur, omdat ze nog wel haar raadsvergoeding zou opstrijken.

Kraan geeft toe dat hij wel eens té fel is in zijn tweets. "Als ik één of twee dagen later dan een tweet terug zag, dacht ik wel eens: dat is niet terecht dat je dat zo gezegd hebt. Dan haal ik hem weg."

Gemeen en achterbaks

Andere raadsleden in Vlissingen vinden de hatelijke tweets zorgelijk. D66-fractievoorzitter Niek Peters windt zich op over de tweet over een ziek collega-raadslid. "Om zó gemeen en achterbaks iemand onderuit te halen; daar heb ik geen goed woord voor over." Peters twitterde tot voor kort zelf ook over politieke zaken, maar vindt er niets meer aan. "Van de week liet ik me even verleiden om nog een reactie te geven, maar toen kwam er weer zo'n stroom.... dus ik denk dat ik er maar gewoon radicaal mee stop."