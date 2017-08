Kebabzaak gesloten vanwege vondst vuurwapens

Kebabzaak gesloten vanwege vuurwapens (foto: Omroep Zeeland)

De exploitant van de kebabzaak was naar de rechter in Breda gestapt. De gemeente Vlissingen weigert namelijk een exploitatievergunning te verlenen aan 'De Mix', omdat zij twijfelt aan de integriteit van de exploitant. Op 24 mei van dit jaar vond de politie namelijk twee vuurwapens in de horecazaak aan de Smalle Kade 1.

De exploitant vindt dat de sluiting van de kebabzaak leidt tot verlies van haar belangrijkste inkomstenbron. De rechter in Breda ziet dat, maar oordeelt dat de exploitant bewust een risico heeft genomen door de zaak eerst zonder vergunning te exploiteren.

Veel klanten die voor een gesloten deur stonden dachten dat de sluiting te maken had met een verbouwing. Dat is dus niet zo.