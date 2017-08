'CTT is mooiste schoolgebouw van Zeeland'

Leerlingen nemen een kijkje in de techniekruimte (foto: Omroep Zeeland)

Er is de afgelopen zomer hard gewerkt om het gebouw aan het Scalda aan de Vlietstraat in Terneuzen af te krijgen. Volgens bestuurder Piet de Witte zal volgende week alleen nog niet alles klaar zijn; "de eerste lessen zal het nog even aanpassen zijn, maar daarna kunnen we een flitsende start maken". De Witte is lovend over de nieuwe vleugel van het Scalda.

Ik vind het het mooiste schoolgebouw van Zeeland." Bestuurder Piet de Witte over het CTT

Vanaf middelbare scholen uit heel Zeeuws-Vlaanderen komen zo'n honderd vierdejaars-leerlingen van het vmbo twee keer per week naar Terneuzen om praktijklessen te volgen. Ze worden met speciale bussen gebracht vanaf het Zwin College in Oostburg en het Reynaert College in Hulst. Leerlingen van De Rede in Terneuzen komen met eigen vervoer naar het Scalda aan de Vlietstraat.

Het CTT zit in het gebouw van het Scalda in Terneuzen aan de Vlietstraat. De vmbo-leerlingen zijn niet de enigen die gaan profiteren van de techniekvleugel, ook mbo'ers en bedrijfsopleidingen gaan gebruik maken van de faciliteiten.

De afdeling autotechniek op het CTT (foto: Omroep Zeeland)

Het CTT is onder andere tot stand gekomen door een subsidie van 1,35 miljoen euro van het ministerie van Onderwijs en een half miljoen subsidie van de provincie. Ook heeft chemieconcern DOW een bijdrage geleverd van een half miljoen.

Volgens Piet de Witte zullen geslaagde leerlingen snel worden benaderd door bedrijven, want ze staan daar te springen om goed technisch personeel. Door het CTT is de toekomst van de technische opleiding nu verzekerd, zegt De Witte.