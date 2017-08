Hulstenaren blij met sloop 'afschuwelijk pand'

De sloop van het 's-Gravenhof in Hulst is begonnen. Na ruim tien jaar leegstand wordt het volgens wethouder Diana van Damme hoog tijd dat er iets anders voor in de plaats komt: twaalf appartementen en twee stadswoningen. Daarnaast is er op de begane grond nog ruimte voor kantoorpanden of winkels.

De omwonenden zijn blij dat het pand wordt gesloopt. De buitenkant ziet er onaantrekkelijk uit, vandaar dat de gemeente er raamstickers op heeft geplakt om het enigszins mooier te maken. Eerdere plannen In september 2016 waren er ook al plannen om het gebouw te slopen, maar de aannemer wilde op dat moment 70 procent van de woningen van tevoren verkocht hebben. Dat lukte niet, waarna hij het project afblies omdat het risico te groot zou zijn. De aankoper die het nu heeft gekocht wil eerst de appartementen bouwen en daarna gaan verkopen. Begin oktober moet de bouw van de appartementen van start gaan. Het appartementencomplex zou in het najaar van 2018 klaar moeten zijn, aldus Van Damme.