OR Zeeland Seaports wil onderzoek naar eigen directeur

Marjolein Warburg (foto: Twitterprofiel Warburg )

Warburg trad dit voorjaar in dienst bij Zeeland Seaports. Tegenover de directie van het Vlissingse offshore-bedrijf DOC zou Warburg een paar maanden later eigen personeelsleden hebben omschreven als 'ratjes', en allerlei privé-informatie over het verleden van deze mensen hebben gedeeld.

Ook zou Warburg hebben aangekondigd dat er onderzoeken tegen personeelsleden liepen en dat anderen op de nominatie zouden staan hun baan te verliezen. De directie van DOC schreef een verontwaardigde brief over deze uitlatingen aan de directie van Seaports. De brief kwam daarna in handen van Omroep Zeeland. Marjolein Warburg ontkent met klem dat ze personeel van Seaports ter sprake heeft gebracht.

De brief die de OR naar algemeen directeur Jan Lagasse stuurde. (foto: Omroep Zeeland)

De OR van Seaports vraagt nu in een brief aan de directie waarom er nog steeds geen onderzoek is gestart naar deze gebeurtenis, ondanks het feit dat er al eerder om zo'n onderzoek is gevraagd en er ook al protest tegen het gedrag van de commercieel directeur is aangetekend.

Schril contrast

Het ontbreken van zo'n onderzoek zou in schril contrast staan met de acties van de directie van Seaports tegen één van de personeelsleden, die wordt beschuldigd van lekken naar de pers. Hoewel er geen bewijs tegen deze commercieel manager zou zijn gevonden, zou hij nog steeds op non-actief staan. "Onprofessioneel", en "geen bijdrage aan het herstel van het gewenste vertrouwen", oordeelt de OR in de brief.

Volgens de OR heeft het personeel het gevoel dat er "met twee maten wordt gemeten". De OR hield vorige week een achterban-bijeenkomst over de slechte sfeer binnen Seaports. Tijdens de drukbezochte bijeenkomst constateerde de ondernemingsraad dat er "onvrede heerst over een aantal ontwikkelingen in de personele sfeer".

Zeeland Seaports (foto: Omroep Zeeland)

Vertroebeld

De brief van de ondernemingsraad lijkt de zoveelste uiting van een vertroebelde sfeer achter de schermen van Zeeland Seaports. De sfeer verslechterde een paar jaar geleden toen toenmalig interim-directeur Dick Gilhuis voor de leiding van het havenbedrijf werd gepasseerd ten faveure van een nieuwe tijdelijke directeur, Jan Lagasse.

Toen de Raad van Commissarissen Lagasse definitief wilde benoemen, bracht de OR namens het personeel een negatief advies uit omdat Lagasse te autoritair zou zijn. Desondanks benoemden de commissarissen Lagasse, omdat hij de financiën van het havenbedrijf weer op orde had gebracht en ook al bezig was met een fusie met het havenbedrijf in Gent.

Fusie

De nieuwe onthullingen over de sfeer binnen Seaports komen op een ongelegen moment. Seaports voert fusiebesprekingen met de haven van Gent. De twee havens liggen praktisch tegen elkaar aan en gaan bijvoorbeeld ook al jarenlang samen op handelsmissies. Samen zouden de twee havens in de Europese haven-top 10 terecht komen.

Zeeland Seaports, de ondernemingsraad en Marjolein Warburg willen niet reageren op de brief die Omroep Zeeland in handen heeft.

Lees ook: