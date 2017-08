Vliegenplaag in Nieuwdorp blijft een mysterie

Vliegenvanger vol vliegen door vliegenplaag (foto: Omroep Zeeland)

Inwoners van Nieuwdorp worden nu al jarenlang geteisterd door de terugkerende zwermen van grote vliegen. Sommige bewoners waren ten einde raad, en moesten soms noodgedwongen binnen blijven.

Huishoudelijk afval

Al die jaren werd keer op keer afvalverwerker Indaver aangewezen als boosdoener. Het bedrijf sloeg soms tijdelijk huishoudelijk afval op in de buurt van het dorp, als er geen ruimte voor was in de verbrandingsovens.

Maar Indaver heeft in 2016 maatregelen genomen om vliegenoverlast in Nieuwdorp te voorkomen. Zo wordt er sinds januari 2016 geen afval meer opgeslagen bij het dorp. Toch kwamen de vliegen weer terug.

Bronnen op het oog

Daarom stelde de omgevingsdienst RUD Zeeland in mei 2016, in opdracht van de gemeente Borsele, een onderzoek in. De omgevingsdienst verklaarde destijds meerdere bronnen op het oog te hebben waar de vliegen vandaan zouden kunnen komen.

Het onderzoeksplan is juli 2017 opgesteld en uitgevoerd door het landelijk Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). Ook zijn de bedrijven eerder preventief door RUD Zeeland gecontroleerd en is in warme perioden contact gelegd met een aantal inwoners die klachten hadden. Dit heeft niet geleid tot een oorzaak.

