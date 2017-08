Einde seizoen wielrenner Van der Lijke

Nick van der Lijke (foto: Orange Pictures)

Van der Lijke maakte al zijn rentree na zijn val in de Belgische wedstrijd, maar in zijn eerste koers ging het opnieuw fout. Na de val in de GP Tim Wellens moest ik afhaken voor het EK in Herning en de Binck Bank Tour. Toen ik vervolgens mijn rentree maakte in de Tour du Limousin ben ik in de eerste etappe weer op mijn schouder gevallen", zegt Van der Lijke op de website van zijn ploeg. "De arts heeft mij verboden het gewricht te belasten, dus aan een stuur trekken zit er voorlopig helaas niet in."

