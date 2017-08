Gedragscode moet hatelijke tweets Vlissingse raadsleden stoppen

"Ik vind het vermakelijk, maar dat is natuurlijk helemaal niet de functie van deze mensen", stelt Koedijk. "Insinueren dat iemand bijvoorbeeld een drankprobleem heeft, is kinderachtig. Ik vind het ook respectloos en schadelijk. Als je een lokale partij hebt, valt het allemaal nog wel mee. Maar als je aangesloten bent bij een landelijke organisatie zoals de ChristenUnie, zou je dat als een landelijke organisatie niet moeten willen."

Koedijk: "Insinueren dat iemand bijvoorbeeld een drankprobleem heeft, is kinderachtig." (foto: Omroep Zeeland)

Koedijk pleit voor het instellen van een gedragscode voor de Vlissingse raadsleden die elkaar op social media te lijf gaan. "Je hebt dat in organisaties jaren geleden al gezien dat alle medewerkers los gingen op Twitter en op Facebook. Ik zeg altijd: iedereen is tegenwoordig medewerker communicatie. En dan is het goed om met elkaar af te spraken hoe je jezelf manifesteert."

Dan kijk ik natuurlijk naar de plaats en hoe laat die tweet is gestuurd. Dat was half twee 's nachts vanuit Bulgarije. Dan denk ik_ jongens, gedraag je eens wat volwasssener." Erik Jan Koedijk

Mensen die opmerken dat ze op persoonlijke titel twitteren en op Facebook zitten, steken volgens Koedijk hun kop in het zand. "Werk en privé lopen tegenwoordig in elkaar over. Buitenstaanders kunnen daarom niet meer onderscheiden wat nu werk is en wat persoonlijk."

Koedijk analyseerde een aantal tweets: "Dan kijk ik natuurlijk naar de plaats en hoe laat die tweet is gestuurd. Dat was half twee 's nachts vanuit Bulgarije. Dan denk ik: jongens, gedraag je eens wat volwassener."

